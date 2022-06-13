السيسي: مطالبتي بالحفاظ على الاستقرار لا استهدف منها نفسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب المحافظة على حالة الاستقرار في البلد: «لو المواطن الضغط زاد عليه.. هنعمل إيه؟ بقول ده للناس اللي بتسمعني اوعوا تكونوا فاكرين الاستقرار عشاني، لا والله، أنا بحلف بالله، والله العظيم لما بتكلم على حالة رضا مجتمعي وحالة الاستقرار لا استهدف منها حفظ الرئيس، لا والله العظيم، والله العظيم ربنا اللي مطلع اذا كنت بتكلم من جوه ولا أي حاجة، أنا بتكلم عن حياة 100 مليون لو حصل أمر والناس مبقتش راضية فيه 100 مليون هيضيعوا، يبقى متناموش».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح مشروع الثروة الحيوانية والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات: «هي منظمات المجتمع المدني بتنام ؟ مش دوركم حماية الناس، الظروف اللي احنا بنمر بيها حاليا، لولا الإصلاحات مكنش يبقى احنا موجودين وحاسين بالناس، ونخفف عنهم ما أمكن، الموضوع ضاغط، مفيش عندنا نقص في حاجة».

وتابع رئيس الجمهورية: «قبل ما أنسى عاوز أشكر كل المزراعين اللي وردوا القمح حتى الآن، وأرجوا إننا نحييهم كلنا، لو فيه فرصة إن مزيد من التسليم للقمح بدل ما يبقوا 6 أشهر احتياطي استراتيجي يبقوا 9 ويبقوا 10، إحنا منعرفش الدنيا رايحة فين، والموضوع اللي احنا فيه ده هيستمر قد إيه؟».