السيسي للمجتمع المدني: يمكنكم دعم المصريين برؤوس ماشية تنتج 45 كجم شهريا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للقطاع الخاص، قال فيها: «مرحب بكم دائما، وحقوقكم محفوظة، وفكركم وإدارتكم مقدرة لإننا محتاجينها، ونرحب بكل جهد، لا أقصد الترحيب فقط، لكننا في حاجة إلى جهد كل مصري وشريف من أجل بلده».

وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات: «قلت للناس في المجتمع المدني انتو بتدوا رأس ماشية بتطلع 20 كجم في الشهر، فقلت خلي المزارع يطلع 45 كجم في الشهر على مدار 6 شهور بواقع 300 كجم، أي ضعف الكمية التي كان ينتجها سابقا بواقع 150 كجم».

وتابع: «ممكن ناس تقول اللي بتقوله ده في التلفزيون، أنا بقوله عشان بلدي وبحلم وعاوز أغير حياة الناس، بغير حياة الناس بفكرة، مستعدين يا دكتور مصطفى (يقصد رئيس الوزراء) نخصص رقما ضخما لعملية الإحلال اللي بقول عليها؟! إدوا للناس وراعوهم وخلوهم يعرفوا يغذوا الحاجة بتاعتهم كويس».

وواصل: «عاوز جمعية الأورمان وقاصد خير وكل اللي بيشتغل في المجال ده إنه يبقى عنده قدرة على الحوكمة أكتر مني، يعني بيبقى عندهم آليات متابعة وإشراف بشكل كويس»، ورد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، قائلا: «بدقة يا أفندم، أنا عندي متابعة شهرية في كارت شهري بحط عند اللي بديله هذا الرأس يمضي عليها المتابع بتاعي، والطب البيطري يبذل مجهودا كبيرا للتأكد من سلامة الرؤوس».

وأردف الرئيس: «ما أقصده أن الجمعيات الأهلية ممكن تعمل شغل أكتر كتير وأكثر حوكمة من الدولة وده مش عيب، هم قادرين على كده».