زراعة 300 شجرة بقرى مركز سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بزراعة 300 شجرة، وذلك في إطار مبادرة المحافظة «أحلى وهي خضرة »، بالتوازي مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

الأشجار استهدفت طريق ترعة نجع حمادي

ومن جانبه أوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، أن الأشجار التي تم زراعتها استهدفت طريق ترعة نجع حمادي، وبر أيسر الترعة بداية من مدخل المزالوة وحتى امتداد طريق روافع القصير ومدخل طريق الهيوكي، مشيرا إلى أن أنواع الأشجار التي تمت زراعتها هي «الفيكس، والجهنمية، والكونوكاربس»، لافتا إلى القيام بأعمال ري الأشجار بقرى «جزيرة شندويل، والكوامل بحري».

مشروع السوق الحضري

وفي سياق أآخر قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء السوق الحضري بـ«مدينة ناصر» بحي شرق سوهاج، بتكلفة إجمالية للمشروع 15 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أنه جار أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدا لافتتاح وتشغيل السوق قريبا، ونقل سوق مدينة ناصر القديم.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع لخدمة الآلاف من الأهالي، ومنع انتشار الباعة الجائلين، ونقل السوق القديم من المنطقة السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، حيث أن السوق الجديد على مساحة كبيرة ويتكون من طابقين، بعدد 5 بوابات كمنافذ للدخول والخروج، ويضم عدد بائكات مختلفة المساحات.