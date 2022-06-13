حوادث سوهاج في 24 ساعة: ضبط مستريح جديد وحريق ومصرع وإصابة 7 أشخاص

عدة وقائع شهدتها محافظة سوهاج اليوم ما بين حريق وقتل وإطلاق أعيرة نارية فضلا عن حادث تصادم، حيث أصيب 4 بمشاجرة لخلافات الجيرة، بينما لقيت زوجة أحدهما مصرعها أثناء محاولتها منعه المشاركة بالمشاجرة، فيما أصيب طفل بتهتك بأوتار القدم ، حيث إصطدم به توكتوك بطما فيما ضبط مستريح جديد بسوهاج.

ضبط مستريح جديد بسوهاج

تبدأ الواقعة الأولى بضبط صاحب ومدير مخبز للخبز البلدي المدعم بمركز سوهاج لقيامه بالنصب علي خمسة أشخاص من مركز أخميم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها2.500.000 اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر وذلك من مخبز الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ ليتم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .

زوج يقتل زوجته في مشاجرة لخلافات الجيرة

تضمنت الواقعة الثانية مشاجرة بسبب خلافات الجيرة قام أطرافها بإطلاق أعيرة نارية ثم قام أحد أطرافها بدخول مسكنه وإحضار سلاح أبيض ساطور وعند محاولة زوجته بمنعه قام بالتعدي عليها بالسلاح الأبيض وأحدث إصابتها «كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية متفرقة بالجسم» وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفيت عقب وصولها .

إصابة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ

وشهد مرجز جرجا الواقعة الثالثة عندما أصيب «مدحت» برش خرطوش بالساق اليسري أسفل الركبة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأفاد أنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية وبصحبته صديقه أدهم عبث صديقة بسلاحه الناري «فرد خرطوش محلي الصنع» فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته.

إصابة طفل بتهتك بأوتار القدم اليمنى بحادث تصادم

ووصل بالواقعة الرابعة أحمد محمد إلى مستشفى طما المركزي مصاباً بجرح تهتكي واشتباه قطع بالأوتار بالقدم اليمنى، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي وأفاد والده بأنه أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية اصطدم به توك توك مما أدى لإصابته.

ماس كهربائي يحرق منزين بطما

في الواقعة الخامسة نشب حريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض وامتدت النيران لمنزل مجاور وقد تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي.