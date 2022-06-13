ضبط عاطل بحوزته 18 طربة حشيش في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج بورود معلومات بقيام «عاطل» ويقيم دائرة قسم جرجا، بالاتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 18 طربة لمادة الحشيش.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام «محمود ف م ع»، 30 سنة، عاطل، ويقيم دائرة قسم جرجا، بالإتجار فـي المواد المخدرة، عقب استصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم أثناء قيادته السيارة «أجرة بيجو»، دائرة المركز وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش يزنوا حوالي «1800» جرام، هاتف محمول ومبلغ 350 جنيها.

أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر كانت محافظة سوهاج، قد شهدت مصرع 3 وإصابة 6 في حوادث متفرقة بمركز البلينا، وسوهاج، وطما، وتم نقل الجثث والمصابين إلى أماكن مختلفة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقى إخطارا من مركز شرطة البلينا وسوهاج، وطما.