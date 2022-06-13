تردد قنوات أون تايم سبورت الجديدة 2022 لمشاهدة مباراة مصر وكورويا

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قنوات أون تايم سبورت الجديدة 2022، خاصة بعد إعلانها عرض مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الودية، عبر شبكة قنوات on time sport، والتي من المقرر أن تُجرى غدًا الثلاثاء في مدينة سيول عاصمة كورويا الجنوبية

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم في مجال الرياضة، نعرض تردد قنوات أون تايم سبورت الجديدة 2022 الناقلة للمباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية، وموعد المباراة وذلك في السطور التالية:

تردد قنوات أون تايم سبورت الجديدة 2022

ويمكن متابعة مباراة مصر وكورويا الجنوبية الودية من خلال ضبط التلفاز على بيانات تردد قناة أون تايم سبورت كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة الودية التي يلعبها المنتخب الوطني ضد فيرقي كوريا الجنوبية على استاد سيول كأس العالم في العاصمة الكورية سيول، غدًا الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة عبر مجموعة شبكة قنوات on time sport، وتذاع المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة عصرُا في دولة الإمارات العربية.

يشار إلى المنتخب المصري خاض مبارتين من التصفيات المؤهلة لنهائي كأس أمم أفريقيا، إذ فاز على فريق غينيا بهدف نظيف، بينما خسر أمام أثيوبيا 0- 2، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في جولته الثالثة مع منتخب مالاوي في شهر سبتمبر المقبل.