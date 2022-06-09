تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

دقائق قليلة وينطلق لقاء مهم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022، لذا كثر البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا، لمتابعة اللقاء وهل سيواصل الفراعنة تحقيق الانتصارات لتخطي دور المجموعات والزحف نحو اللقب الغائب عن مصر منذ عدة أعوام، بالإضافة إلى الانتظار لتقييم إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب وهل سيكون قادرا على قيادة الفراعنة لتحقيق انتصارات متتالية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم افريقيا 2022.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

ويتابع الجمهور المصري ثاني مباراة للمنتخب بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، والتي سيواجه فيها المنتخب الإثيوبي الليلة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء وتقام المباراة على أرض ستاد بينجو الدولي بمالاوي.

طريقة مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا

يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، وذلك على التردد 11548 والتي دائما ما تحصل على الحقوق الحصرية الوحيدة لبث البطولة الأفريقية وتصفياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا

تردد قناة بي إن سبورت عبر نايل سات، كما يلي:

- تردد القناة: 11548.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

يذكر أن المنتخب المصري استطاع تحقيق الفوز على منتخب غينيا في أول جولة له في التصفيات في المباراة التى اقيمت على ملعب ستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

وأعلن المدير الفني للمنتخب المصري إيهاب جلال، التشكيل الذي سيخوض به منتخب مصر، المباراة الليلة مع إثيوبيا، وجاء كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

وفي خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود علاء، محمود حمدي الونش وعمر جابر.

وفي خط الوسط: إمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

وفي خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد.