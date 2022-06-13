انتداب الطب الشرعي للتحقيق في مقتل كهربائي على يد حلواني بميدان الجيزة

قررت الأجهزة الأمنية في الجيزة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة كهربائي، في واقعة مقتله على يد حلواني بميدان الجيزة، وذلك بعد نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل كهربائي على يد حلواني

جريمة قتل شنيعة هزت ميدان الجيزة، حينما أقدم حلواني، وفق التحقيقات الأولية، على قتل كهربائي، باستخدامه سلاح أبيض «سكينة»، أصابه بطعنتين في الجسد أسفرت عن سقوطه جثة غارقه وسط دمائها، بسبب تحريض الكهربائي لبعض الأشخاص من طرد الحلواني من مكان بيع بضاعته.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل كهربائي يبلغ من العمر 46 عاما، على يد حلواني، وعلى الفور اتجه رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ.

وبالفحص والتحريات اللازمة، تبين أن المجني عليه حرض بعض الأشخاص على طرد المتهم من مكان بيع بضاعته بميدان الجيزة، ما أدى إلى قيام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين.