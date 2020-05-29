التحريات: ماس كهربائي وراء مقتل 4 أطفال والجدة حرقا في شقة بالدقي

انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة لمكان العثور على 5 جثث بينهم 4 أطفال أشقاء، في شقة بمنطقة الدقي بعد اشتعال النيران في محتويات الشقة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن الحريق وقع مع أذان صلاة الجمعة، وأسفر عن مصرع الأطفال وجدتهم والدة الأب.

وناظرت النيابة الجثث وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت التحريات والتحقيقات في حريق شقة الدقي، قد كشفت أن الحريق أسفر عن مصرع 4 أطفال أشقاء، حرقوا داخل إحدى الشقق السكنية في الدقي، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، ولم يتمكن الزوجان من إنقاذ أطفالهم وماتوا حرقا هم وجدتهم والدة "الأب".

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد تلقي البلاغ من الأهالي انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، بصحبة 6 سيارات إطفاء.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة، وأجرت القوات تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، معاينة لمكان الحريق، وتبين العثور على 5 جثث لـ4 أطفال أشقاء وجدتهم "والدة الأب" متوفين نتجية اشتعال النيران في الشقة. ولا تزال قوات الأمن تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.