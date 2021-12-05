محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال تطوير ميدان المساحة بمنطقة الدقي
كتب:
الوطن
06:18 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
أعلنت محافظة الجيزة البدء في تنفيذ أعمال تطوير شاملة لميدان المساحة بحي الدقي الذي يعد واحدًا من أقدم الميادين بالمحافظة حيث عاني من وجود تكدسات واختناقات مرورية كبيرة وانتظار خاطئ للمركبات لعدم وجود أماكن مخصصة لهم مع تهالك أرصفة المشاة وطبقة الطريق والمسطحات الخضراء بالميدان الأمر الذي كان يعكس مظهراً غير حضاري.
التطوير سيحدث طفرة حضارية في الميدان
وبدأت محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال تطوير شاملة للميدان بعد الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لإحداث طفرة حضارية في الميدان.
زيادة المساحات الخضراء بالميدان
وبحسب بيان المحافظة فإن أعمال التطوير تشمل زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان ودعمه بأعمدة الإنارة الديكورية لإضفاء لمسة جمالية إضافة إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقة حركة السير بمحيط الميدان.
بالإضافة إلى الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.