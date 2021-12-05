محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال تطوير ميدان المساحة بمنطقة الدقي

أعلنت محافظة الجيزة البدء في تنفيذ أعمال تطوير شاملة لميدان المساحة بحي الدقي الذي يعد واحدًا من أقدم الميادين بالمحافظة حيث عاني من وجود تكدسات واختناقات مرورية كبيرة وانتظار خاطئ للمركبات لعدم وجود أماكن مخصصة لهم مع تهالك أرصفة المشاة وطبقة الطريق والمسطحات الخضراء بالميدان الأمر الذي كان يعكس مظهراً غير حضاري.

التطوير سيحدث طفرة حضارية في الميدان

وبدأت محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال تطوير شاملة للميدان بعد الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لإحداث طفرة حضارية في الميدان.

زيادة المساحات الخضراء بالميدان

وبحسب بيان المحافظة فإن أعمال التطوير تشمل زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان ودعمه بأعمدة الإنارة الديكورية لإضفاء لمسة جمالية إضافة إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقة حركة السير بمحيط الميدان.

بالإضافة إلى الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.