نادٍ لـ«الكاريكاتير» بجامعة أسيوط هو الأول من نوعه لاكتشاف المواهب

وافق الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، على إنشاء نادي الكاريكاتير لطلاب وطالبات جامعة أسيوط بهدف نشر فن الكاريكاتير ورعاية الموهوبين من طلاب وطالبات الجامعة وتفريغ طاقاتهم الإبداعية في مرسم قسم الفنون التشكيلية بإدارة الفنون برعاية الشباب.

نادى الكاريكاتير

قال الفنان حسام هاشم، رئيس نادي الكاريكاتير بجامعة أسيوط، إن نادي كاريكاتير جامعة أسيوط هو الأول من نوعه في الجامعات المصرية وسيمثل إضافة لطلاب الجامعة وتفعيلاً لقدراتهم الفنية والفكرية.

المشكلات والأحداث

وأضاف أن هذا الفن يتناول المناسبات والمشكلات والأحداث الاجتماعية الجارية بصورة جميلة ساخرة كما يساهم في إطلاق طاقاتهم الفكرية في البحث عن حلول لبعض المشكلات أو نقد الواقع بطريقة بناءة وإيجابية ساخرة، منوهًا بأن النادي يحظى برعاية عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة الذي يساند الفكرة بقوة، إلى جانب تشجيع المخرج المسرحي محمد جمعة.

وأوضح الفنان حسام الدين أحمد محمد هاشم أن نادي الكاريكاتير سيعمل على استقبال وتسجيل الطلاب والطالبات الموهوبين تزامنًا مع اكتشاف المواهب الجديدة مطلع العام الدراسي المقبل 2022/ 2023م، فضلاً عن تنظيم ورش تدريب في التيرم الثاني بموجب ثلاث جلسات أسبوعيًا، إلى جانب إقامة وتنظيم معارض الكاريكاتير وفي ذلك سيتم بالاستعانة بالمدربين والفنانين التشكيليين المتخصصين في هذا المجال.