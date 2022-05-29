انطلاق ندوة «ثقافة الاختلاف وفن الحوار» بجامعة عين شمس

انطلقت منذ قليل، فعاليات ندوة «ثقافة الاختلاف وفن الحوار» بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بضيافة الدكتور عمرو الورداني أمين عام الفتوى ومدير الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورثكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

افتتاح فعاليات الندوة

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال افتتاح فعاليات الندوة، لا بد من مقاومة الأفكار المتطرفة بالعلم والرقي في الحوار، لأن الهدف من العلم والتعليم ليس النجاح في المراحل التعليمية والجامعات، بل المقصد هو التفوق في كل المجالات والتخصصات.

العلم يقي الإنسان من الوقوع في الأخطاء

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن العلم هو الدرع والحصن المنيع الذي يقي الإنسان من الوقوع في الأخطاء الفكرية، لافتًا إلى أنه لا بد من تأصيل ثقافة الاختلاف في ظل انتشار العولمة والإنترنت، والتصدي للأفكار السلبية، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي والحوار لا يفسد للود قضية.

وأشارت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع -منسق الندوة- إلى أن الهدف من الندوة، كيفية التصدي للأفكار السلبية، خاصة أن التعاون الفكري وأداب الحوار، يساهم بشكل قاطع في تحقيق السلام.