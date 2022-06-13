مطروح تحقق المستهدف من توريد القمح بنسبة 100%.. تم توريد 30 ألف طن

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح عن توريد 30 ألف طن من محصول القمح بالمحافظة حتى اليوم الاثنين، لتحقق بذلك المحافظة المستهدف من توريد القمح بنسبة 100% وذلك لموسم حصاد 2022، مع انتظام عملية التوريد بصومعة الشمامة بالحمام دون أى معوقات.

وأكد المحافظ أن نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح لهذا العام يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مخزون استراتيجي آمن لمطروح

وقال محافظ مطروح إن تحقيق المستهدف من القمح يوفر مخزونًا استراتيجيًا آمنًا مع التيسيرات التي قدمتها الدولة للموردين والمزارعين وتضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لتسلم أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، واتباع جميع إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح، مع توعية المزارعين بذلك للحفاظ على جودة القمح المورد مما جعل موسم توريد القمح هذا العام موسمًا استثنائيًا.

لجنة متخصصة لتسلم القمح

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة التي جرى تشكيلها من مديريتي التموين والزراعة بمطروح وكافة الجهات المعنية بالمحافظة للإشراف على أعمال تسلم وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم هذا العام، مع المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل جميع العقبات في الصوامع الرئيسية في قرية الشمامة، خلال أعمال التوريد من المزارعين في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.