شعيب: زرعنا 12 ألف فدان قمح وأعلى إنتاجية في مطروح هذا العام

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن إنتاجية القمح والشعير هذا العام أعطت أعلى إنتاجية للأردب على مستوى المحافظة، وأن مطروح بها أجود أنواع الحبوب نظرا لاعتماد جميع زراعات الشعير على مياه الأمطار كمصدر ري مناسب لها، طبقا لطبيعة الأراضي الصحراوية، وينتج المزارعون كميات كبيرة من الشعير في القرى والنجوع من مركز ومدينة الضبعة شرقا وحتى السلوم غربا.

إنتاج القمح في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الاثنين، خلال زيارته لصوامع القمح في قرية الشمامة بمركز الحمام، إن هذا العام هو موسم الخير وتوجد مناطق عديدة تزرع محصول القمح في الحمام وحتى العلمين والقرى التابعة لها نظام الري الدائم من ترعة الشيخ زايد، وهو من أعلى إنتاجية في الحصاد للقمح هذا العام، واستقبلت الصوامع حتى الآن ومنذ انطلاق أعمال التوريد في الشمامة 6100 من حبوب القمح، ويجرى تسهيل إجراءات التوريد من المزارعين للصوامع بشكل سريع بدءا من استقبال شاحنات نقل الحبوب والميزان والفحص وتخضع الحبوب للتحليل بالمعمل للكشف على نسبة الرطوبة وحتى مراحل التخزين النهائي، تحت إشراف إدارة الصوامع وهيئة رقابة سلامة الغذاء، والرقابة التموينية.

تخزين القمح في مطروح

وأكد محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك هدفا استراتيجيا هذا العام بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأنه محصول أمن قومي طبقا للأحداث العالمية، ويجرى متابعة عمليات توريد القمح يوميا وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم، وتستوعب صومعة القمح في الشمامة تخزين 45 ألف طن.

12415 فدان قمح في مطروح

وأوضح المحافظ أنه تبلغ المساحة المزروعة هذا العام بمحصول القمح على مستوى محافظة مطروح 12415 فدانا معظمها في قرى البنجر «الخريجين» بجانب 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية في مركزى العلمين والحمام.