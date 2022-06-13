محافظ البحيرة: إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن 376 ألف طن

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي.

إجمالي ما تم توريده من القمح

وأشار محافظ البحيرة إلي أنه بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الاثنين 13 يونيو 2022 إلى 376.199 طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس 1328 طنا.

تابع «آمنة» أن عدد الشون والصوامع بلغ 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب من 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية بطاقة تخزينية إجمالية 237000 طنا لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

ربط الحصول على السماد بتوريد القمح

ووجه «آمنة» بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح.

كما وجه محافظ البحيرة بالتواصل المباشر مع المزارعين للمتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

ونوه «آمنة» إلى التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

كما تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة إجراءات مشددة على عمليات توريد القمح، وجاء ذلك طبقا لتوجيهات محافظ البحيرة.