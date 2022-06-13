عاجل .. رئيس الوزراء يطلق جلسة حوارية بشأن وثيقة ملكية الدولة اليوم

يُدشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة.

وثيقة ملكية الدولة

وتستهدف وثيقة ملكية الدولة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، وتخارج الدولة من عدة قطاعات، وتركيز استثماراتها في قطاعات أخرى.

جذب استثمارات

وحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، تستهدف الحكومة جذب استثمارات مباشرة تُقدر بنحو 10 مليارات دولار لمدة 4 سنوات مقبلة، ومن المُقرر أن تُذاع تلك الجلسة على الهواء مباشرة.