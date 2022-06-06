نادر سعد: طرح مراكز طبية حكومية للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاركة القطاع الخاص في ملف التعليم لم تكن كبيرة؛ سواء في التعليم الجامعي أو المدارس، ولكن رئيس الوزراء كلف بالأمس، بطرح عدد من المشروعات التعليمية سواء الخاصة بمراكز التعليم الفني أو الجامعات التكنولوجية أو الجامعات الأهلية لكي تتقاسم إداراتها مع القطاع الخاص، وهذا يفيد الدولة.

وأكد سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC، أن الفترة المقبلة تشهد الإعلان عن طرح عدد من المراكز الطبية الحكومية لتدار بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية ومراكز التعليم الفني ومجموعة أخرى من الحوافز.

مصر تصدر جزءا من الغاز الطبيعي للخارج

وأوضح أن مصر تعتمد على إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي وتصدر جزءًا منه، ونسعى لتحقيق الاكتفاء في قطاع البترول حتى لا تكون البلاد في حاجة إلى استيراد منتجات بترولية جرى تكريرها.

الاكتفاء الذاتي كلمة السر في الأزمة العالمية الحالية

وأضاف سعد، أن الاكتفاء الذاتي هو كلمة السر في الأزمة العالمية الحالية، فالدول التي نجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي هي الأقل تضررا، ولكن لا توجد دولة في العالم لم تتضرر من هذه الأزمة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «لا يوجد اقتصاد يحصن ضد الأزمات، لكن بعض الاقتصادات تحصن ضد الأزمة بشكل كبير، ويوجد اقتصاد آخر يتأثر بها بشكل أقل، ونحن في مصر نعمل على تقليل حدة الأزمة على المواطن».