ياسمين فؤاد تكشف أسباب اختيار «الخارجة» مدينة صديقة للبيئة

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، معايير وأسباب اختيار واحة الخارجة لتكون مدينة خضراء صديقة للبيئة، بما تحويه من مقومات طبيعية ومعايير استدامة بيئية والسعي للتحول نحو السياحة البيئية والزراعة المستدامة والطاقة النظيفة، موضحة أن الفترة المقبلة تشهد استعدادات مكثفة في عدد من المدن المصرية لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ، إذ ستكون «الخارجة» من ضمن المدن التي تستقبل ضيوف المؤتمر.

معايير اختيار الخارجة كمدينة صديقة للبيئة

وتابعت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عقب توقيع بروتوكول تعاون مع البابا تواضروس، اليوم، لنشر المفاهيم البيئية، أن محافظة الوادي الجديد، وخاصة «الخارجة» لها نموذج فريد بين المحافظات المصرية، موضحة أن العودة للطبيعة ليست أمر مستحيل، ونتمنى أن تقدم مصر هذا النموذج كتجربة نجاح في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأضافت أن مدينة الخارجة نجحت في خفض كمية المياه المستخدمة بمجال الزراعة وإعادة استخدامها، كما نجحت في دعم دخول الطاقة الجديدة والمتجددة لمدينة تستمتع بالشمس طوال العام مايقوموا به من إعادة تدوير لمخلفات النخيل، ويجرى استخدامها كسماد في الزراعة أو لتثبيت الكسبان الرملية، كما جرى التحول لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والاعتماد على الدراجات لدى طلبة الجامعات، وتحويل مجمع المصالح للعمل بالطاقة الشمسية.

مقصد رئيسي للسياحة البيئية

كما تعتبر محافظة الوادي الجديد بشكل عام والخارجة بشكل خاص مقصد رئيسي للسياحة البيئية بما تحوية من مقومات طبيعية من صحراء بيضاء وبحيرات ونخيل وفنادق بيئية ذات تقييم عالمي مبنية من خامات صديقة للبيئة، وتراعي المعايير البيئية.