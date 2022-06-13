«العربي لسيدات الأعمال» يثمن قرار «السيسي» بتعيين 38 قاضية جديدة

ثمَّن المجلس العربي لسيدات الأعمال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيين 38 قاضية جديدة، معتبرًا أن القرار يُعد أفضل مثال لتمكين المرأة، خصوصًا في القضاء، مؤكداً أنه قرار تاريخي.

ووجهت الدكتورة عبير عصام، رئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تعيين 38 قاضية جديدة، من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بمجلس الدولة.

تعيين 38 قاضية

وأضافت «عصام»، في بيان لها، أن المجلس العربي لسيدات الأعمال يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيينه لـ38 قاضية من عضوات هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية بمجلس الدولة.

وأكدت أن المجلس العربي لسيدات الأعمال يثمن تنصيب المرأة قاضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه قرار جرئ وتاريخي، ويُحسب للرئيس دعمه لتمكين المرأة في القضاء والاقتصاد، وكل مناحي الحياة، إذ إنه لأول مرة منذ 75 عامًا، تجلس المرأة على منصة مجلس الدولة، وتشارك في تحقيق العدالة.

الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أول قرار لجلوس القاضيات على منصة القضاة في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة إلى الآن 136 قاضية.

وأضافت: كما أن حرص الرئيس الدائم على الإشادة بدور المرأة كان الدافع القوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين، حيث تعيش عصرها الذهبي بعد تولي الرئيس السيسي الحكم، لافتة إلى أن مصر هى الدولة الأولى التي أطلقت الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية للنهوض بالمجتمع من خلال أربعة محاور رئيسية وهي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية.