فتح باب الترشح لجائزة تمكين المرأة منتصف مايو

أعلنت «جائزة مصر للتميز الحكومى» عن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ضمن فئات جوائز التميّز المؤسسى، وفتح باب تقديم طلبات الترشح إلكترونياً للجائزة عبر موقعها الإلكترونى، خلال الفترة من منتصف مايو إلى منتصف يونيو المقبل.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان اليوم، إن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية المرأة المصرية 2022، تقديراً لدور المرأة فى المجتمع، وسعياً لزيادة فرص مشاركتها فى الوظائف الحكومية، لافتة إلى أن تلك الجائزة تعد إحدى ثمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات فى الجهات الحكومية، خصوصاً أن نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومى بفئاتها المختلفة بلغت نحو 30% من الفائزين.

وأوضحت «السعيد» أنه تم اعتماد 3 محاور رئيسية لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، أولاها الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال بناء وتطوير القدرات، والثانى هو الممكنات المؤسسية، التى تشمل رفع الوعى حول تمكين المرأة وأهمية التحول الرقمى وتحقيق بيئة عمل إيجابية ومبتكرة، والمحور الثالث وهو الاستدامة، من حيث استمرارية المؤسسات التى تدعم تمكين المرأة، لتغيير فلسفة العمل الحكومى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت «السعيد» إلى الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة بهدف تقليص فجوة النوع الاجتماعى، مؤكدة أن تمكين المرأة المصرية يمثل أولوية لدى الدولة، وهو ما أسهم فى تحسّن ترتيب مصر فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى، لتأتى فى المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2021، مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020، كما تحسّن ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى للتمكين السياسى للمرأة فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى، لتصبح فى المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 فى عام 2020.