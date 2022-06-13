الحكم في استئناف حسن مالك على حبسه عامين 14 أغسطس المقبل

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين، في قضية مباشرة أعمال البنوك لـ14 أغسطس المقبل.

صدور الحكم بالحبس وكفالة لإيقاف التنفيذ

وجاء في أمر الإحالة، أن حسن عز الدين يوسف مالك رجل الأعمال الإخواني، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، في 24 أبريل الماضي، صدر ضدهم حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا لاتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.

وعاقبت المحكمة أيضا، المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود، ومحمد صبحي عبد الله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبو الدهب، ويحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبدالسلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

المؤبد لشقيق حسن مالك

وقضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 9 ديسمبر الماضي، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.