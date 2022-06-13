وزيرة البيئة الألمانية: ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا في تمويل مشروعات المناخ

قالت جنيفر مورجان وزيرة الدولة والمبعوثة الألمانية لتدابير المناخ الدولية، إن مصر وألمانيا لديهما تاريخا طويلا من التعاون في مجالات الطاقة البديلة، ومن الممكن أن تكون بمثابة مصدر دخل لمصر، من خلال تصديرها لأوروبا.

وتابعت في حوارها لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسي لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، سيكون تجنب حدوث كارثة مناخية مستقبلا، وضمان أن تلتزم الدول العظمى بالالتزام بتعهداتها تجاه قضايا المناخ.

الشراكة المصرية الألمانية

حدثينا عن التعاون بين مصر وألمانيا في مجال مواجهة التغيرات المناخية خاصة بعد زيارتك لمصر للتحضير لمؤتمر المناخ الذي تستضيفة مدينة شرم الشيخ؟

- التقيت خلال زيارتي السابقة لمصر، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ السفير سامح شكري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الخبراء والمسئولين عن مؤسسات المجتمع المدني، وكان حديثنا عن كيفية الحفاظ على الخطوات التي قطعناها في مجالات أزمة المناخ العالمية، والمضي قدما نحو تحقيق المزيد مع تزايد المخاطر التي تواجه مصر وأفريقيا والعالم أجمع، من جراء زيادة الانبعاثات المضرة بالبيئة، وقد كان مجال حديثنا عن الشراكة المصرية الألمانية، والتعاون لإنجاح مؤتمر المناخ المقرر انعقادة بشرم الشيخ.

هناك تعاون كبير بين مصر وألمانيا في مجال إعادة تدوير المخلفات والطاقة النظيفة.. حدثينا عن ما تم في هذا الملف؟

- لدى ألمانيا ومصر تاريخ طويل من التعاون في مجالات الطاقة واعادة التدوير والطاقة الشمسية، وهو التعاون الذي من المتوقع أن يزداد بعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، فمصر لديها مصادر للطاقة الشمسية والرياح، وحتى طاقة الأمواج، ويمكن استخدام عدد من تلك المصادر محليا، بل وتصديرها للخارج.

تجنب حدوث كارثة مناخية شاملة في المستقبل

من جلاسكو لشرم الشيخ.. ما أهم ما يستهدفة المؤتمر وكيف نعمل على البناء على ما تم من قبل؟

- الهدف الرئيسي سيكون العمل على تحقيق الهدف العالمي لخفض الانبعاثات، والوصول لخفض درجة حرارة الكوكب بمقدار درجة ونصف، من أجل تجنب حدوث كارثة مناخية شاملة في المستقبل، وننتظر من الدول المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ، أن تستعرض ما تم تنفيذه من تعهدات خلال قمة جلاسكو الماضية، والاتفاق على فعل المزيد خلال العام المقبل خلال قمة الإمارات.

وسيكون مؤتمر شرم الشيخ بمثابة استعراض لما تم تنفيذه من تعهدات، خاصة من الدول الصناعية الكبرى، في ظل طموحات متنامية نحو المزيد من جانب الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بملف التمويل اللازم لمواجهة أثار التغيرات المناخية، لذا يكتسب مؤتمر شرم الشيخ أهمية متزايدة.