محمية وادي دجلة تستضيف احتفالية للتعريف بالطيور الحوامة.. اليوم

تقيم وزارة البيئة، اليوم الخميس، احتفالية خاصة بمشروع صون الطيور الحوامة بمحمية وادي دجلة، شرق منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».

ويشارك في الاحتفالية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.

سياحة مشاهدة الطيور

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الغرض من الاحتفال الذي سيقام اليوم بمحمية وادي دجلة، التي تعتبر واحدة من أهم المحميات الطبيعية التي حبى الله بها مصر، هو التوعية بأهمية الطيور وزيادة فرص سياحة مشاهدتها، وكذلك توضيح أهميتها كأحد أهم مكونات التنوع البيولوجي الفريد.

وأشارت الوزيرة إلى أن مثل تلك الاحتفالات والفاعليات التي تنظمها الوزارة على مدار العام، تعد فرصة حقيقية للتوعية بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية، من الطيور النادرة والمهاجرة دون الإضرار بها، موضحة أن الشعار الرسمي للاحتفال بهذا اليوم لهذا العام «خفت الأضواء للطيور في الليل»

تأثير التلوث الضوئي على الطيور

ويُسلط احتفال هذا العام الضوء على تأثير التلوث الضوئي على الطيور المهاجرة والخطوات التي يمكن للأفراد والمجتمعات والحكومات اتخاذها، للحد من تأثير التلوث الضوئي على الطيور المهاجرة؛ إذ اعتادت معظم الطيور على الليل في هجرتها، حيث تكون سماء الليل عادة مساحة جوية أكثر هدوءا وعددا أقل من الحيوانات المفترسة، إلا أن سماء الليل اصبحت مهددة بأفعال الإنسان بتزايد الضوء الاصطناعي على مستوى العالم، ما يمثل مشكلة للطيور.

تسليم للدراجات على هامش الاحتفالية

ويقام على هامش الاحتفال تسليم الدراجات للفائزين في مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، التي تنفذ بالتعاون مع شركة سنوفي مصر.