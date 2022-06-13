أكثر 5 محافظات في عقود الزواج وحالات الطلاق بـ2021 «إنفوجراف»

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدلات عقود الزواج، وعدد إشهادات الطلاق الرسمية المسجلة بوزارة العدل، خلال عام 2021، التي أكدت أن إجمالي معدلات عقود الزواج التي تمت خلال العام 2021، بلغ 947 ألفا و493 عقد زواج، بينما بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق في نفس العام، 255 ألفا و4 اشهادة طلاق.

947.5 ألف عقد إجمالي معدلات الزواج

«الوطن» تستعرض من خلال الإنفوجراف بالرسم البياني التالي، أكثر 5 محافظات شهدت عقود زواج خلال العام 2021، ورسم بياني آخر يوضح عدد إشهادات الطلاق خلال نفس العام .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، أصدر النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، مؤكدا ارتفاع عدد عقود الزواج عام 2021، إذ بلغ 948 ألفا و222 عقدًا مقارنة بعام 2020، إذ كان 876 ألفا و15 عقدًا، كما ارتفعت عدد شهادات الطلاق إلى 255 و4 حالات طلاق عام 2021 مقارنة بعام 2020، إذ كان 222 ألفا و36 حالة طلاق.

357.8 عقود الزواج في الحضر

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت النشرة السنوية، أن عقود الزواج في الحضر، بلغت 357 ألفا و832 مقابل 518 ألفا و183 عقدا في الريف.

كما سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية «من 25 إلى أقل من 30 سنة»، حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقدا تمثل 40.0%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية «70 سنة فأكثر»، حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقداً تمثل 0.5% من جملة العقود، بينما سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية «من 20 إلى أقل من 25 سنة»، حيث بلغ عدد العقود بها 326869 عقدا تمثل 37.3%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود.