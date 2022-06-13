وكيل «الشيوخ»: تعديلات قانون الرياضة تدعم استراتيجية بناء الإنسان المصري

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الرياضة، لافتة إلى المجهود الكبير من جانب وزارة الشباب والرياضة لترسيخ الوعي بأهمية مفهوم «الرياضة للجميع» في المحافظات، وتيسير ممارستها لكل الفئات والأعمار.

وقالت «فيبي» خلال التعقيب على تقرير اللجنة المشتركة من الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة: التعديلات بالنسبة لي لا تقل أهمية عن الإنجازات والبطولات الكبيرة والمراكز المتقدمة التي باتت مصر تحققها على الصعيدين الدولي والقاري.

فوزي: دعم الدولة للرياضة في محله

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى الاهتمام الواضح الذي توليه الدولة للرياضة هو في محله تمامًا، إذ إنها مكون لا يمكن إغفاله في منظومة بناء الإنسان المصري، ومما لا شك فيه أن الرياضة، خاصة على مستوى الممارسة وليس فقط البطولة، قد باتت أحد أهم معايير تقويم مدى ما وصلت إليه الأمم من تطور وتحضر.

وتابعت وكيل «الشيوخ» قائلة: التعديل في التشريعات الحاكمة للمنظومة الرياضية في مصر يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وهي الرؤية المتكاملة والشاملة عن مستقبل مصر والإنسان المصري، وذلك من خلال تكثيف الرقابة على الهيئات الرياضية، وهو أمرٌ مطلوبٌ بشدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشِئت من أجلها هذه الهيئات.

التعديلات تولي أهمية خاصة لمكافحة المنشطات

وأشارت إلى أن التعديلات أولت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة المنشطات وهي بالفعل آفة من شأنها أن تصيب أهداف الرياضة في مقتل.

وشددت النائبة على دور الدولة واهتمامها بالرياضة على المستوى المدرسي والجامعي وهو الأمر الذي يحقق حتمية الانفتاح على ممارسة الرياضة في مختلف الأعمار والفئات والطبقات وليس فقط في قطاع البطولة، والسماح للأندية والهيئات الرياضية بالاستفادة من الحراك الاقتصادي في مصر، الأمر الذي يكرس فكرة أن جانباً مهماً من المنظومة الرياضية بات في حقيقته علمًا وصناعة.

واختتمت «فوزي» بالقول: النص على إنشاء مراكز للبحوث الرياضية بهدف إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين موفق للغاية.