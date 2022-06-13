عاجل.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وزير الرياضة: نحكم العقل ونتعامل بهدوء مع الأزمات

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لديها استراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة في كافة القطاعات .

وقال «صبحي»: «الوزارة تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، لاسيما أن الأسلوب العلمي الأفضل وحقق نتائج إيجابية واعدة في مجال الرياضة».

تعديلات مشروع قانون الرياضة الجديد

ووفقا للتعديلات يستهدف مشروع قانون الرياضة الجديد، مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم.

واستهدفت التعديلات علاج بعض الثغرات في القانون الحالي، التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي.

وتضمنت التعديلات مزيدا من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضـمن الاستقلالية التامـة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية.

وشملت التعديلات إجراءات لضمان سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.