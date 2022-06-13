نائب بـ«الشيوخ»: يجب الاهتمام بالبحث العلمي في صناعة اللاعبين.. ومحمد صلاح نموذجا

أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في صناعة لاعب مصري عالمي نقدمه للداخل والخارج.

العسال يتحدث عن تجربة محمد صلاح

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن «تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017».

وضب النائب المثل باللاعب الدولي محمد صلاح، مؤكدا أنه تم رفضه حين أراد اللعب في نادي الزمالك وهو ما جعله يلجأ إلى اللعب بالخارج.

دور البحث العلمي في صناعة اللاعب المصري

واستطرد قائلا: «هنا يظهر دور البحث العلمي في صناعة اللاعب»، وقال: «مصر ولادة في جميع المجالات، وبها العديد من اللاعبين الموهوبين ممن يتم اكتشافهم بالصدفة».

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد بدأ فى مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لينة 2017