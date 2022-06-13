باسكال مشعلاني تشعل أجواء الصيف وتطلق «ع بيروت».. فيديو

أطلقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغنياتها المصورة، منذ قليل، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصاتها الإلكترونية المختلفة والسمعية.

أغنية «ع بيروت» ألحان وتوزيع ملحم أبوشديد

أغنية باسكال مشعلاني الجديدة، من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وماسترينج جوزيف كرم، وإخراج زياد خوري.

ويقول مطلع أغنية باسكال مشعلاني

اجت الصيفية ويلا ننزل ع بيروت

شو ما صار ما إلنا إلا بيروت

باسكال مشعلاني صورت «ع بيروت» في مايو

كانت باسكال قد طرحت مع بداية العام الجاري أغنية «دخيلو الله»، الأغنية من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير، وتوزيع ملحم أبو شديد وماسترينج جوزيف كرم، والكليب من إخراج زياد خوري.

يذكر أن باسكال مشعلاني من المقرر أن تحيي خلال الفترة المقبلة عددا كبيرا من الحفلات الغنائية بمختلف الدول العربية، منها دول المغرب العربي ومصر ولبنان.

جدير بالذكر، أن باسكال كانت قد صورت أغنية «ع بيروت» خلال شهر مايو الماضي، وكان هدفها إعادة البسمة مرة اخرى إلى اللبنانيين، من خلال أغنية سريعة وطنية، تكشف جمال طبيعة لبنان أمام الوطن العربي، بعد حادث مرفأ بيروت، والمشكلات الاقتصادية التي تمر بها.