مدبولي: استعنا بـ20 خبيرًا و30 تجربة دولية في إعداد وثيقة ملكية الدولة

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن دوافع الدولة لعمل وثيقة ملكية الدولة هي العمل على تقليص ملكية الدولة لكي يدخل القطاع الخاص، مبينًا أن مصر أعلنت ذلك في مؤتمر صحفي عالمي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي.

نسبة مشاركة القطاع الخاص

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤسه جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة مساء اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة للحفاظ على معدل نمو يصل إلى 7% وسط تمنيات أن يزيد عن هذا في ظل التحديات السكانية والأزمات العالمية الحادثة.

جلسات مع الغرف التجارية ومجالس التصدير

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الوثيقة تمت بعد قراءة 30 تجربة دولية، وتمت المقارنة بين مصر وهذه الدول، مع إيجاد النماذج المشابهة والمماثلة، مبينًا أنه تم إجراء جلسات مع الغرف التجارية ومجالس التصدير للأخذ برأيهم، لافتًا إلى مشاركة 20 خبيرًا في إصدار هذه الوثقية، وكانت هناك جلسات موسعة وجرى إصدار 25 إصدارًا في كل المجالات، وتتم إتاحتها ليطلع الأشخاص عليها، وهذه الإصدارات متخصصة مع الاستعانة بالتقارير الدولية التي صدرت من المؤسسات الدولية والمكاتب المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.