رئيس الوزراء: بدأنا إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة في نوفمبر الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال نوفمبر الماضي، أي منذ 6 أشهر، إذ كانت الدولة في هذه المرحلة ترصد حركة الاقتصاد، وتضع رؤيتها وتوجهاتها لـ 5 سنوات مقبلة على الأقل، «كنا بنشوف إيه الأنشطة اللي الدولة يجب أن تتواجد فيها والأنشطة التي يجب أن تتخارج منها لتعطي المجال أكثر للقطاع الخاص».

تشكيل الوثيقة بطريقة مختلفة

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة: «لما بدأنا هذه الوثيقة شكلناها بطريقة مختلفة، لم أعتمد على زملائي الوزراء أو زملائي في الحكومة فقط، شكلنا مجموعات عمل كان داخل فيها الوزارات زيهم زي باقي الجهات الأخرى، كان معانا خبراء ومتخصصين ومعانا ممثلين للقطاع الخاص وإحنا بنعد هذه الوثيقة».

مناقشة أكثر من مسودة في جلسات مغلقة

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «اشتغلنا على مدار الـ 7 شهور وعملنا أكتر من مسودة وتم مناقشتها في جلسات مغلقة، ويمكن أنا كنت بقعد فيها لوحدي مع الزملاء حتى بعيدًا عن زملائي الوزراء حتى لا يكون هناك ضغط في توجه معين حتى تكون وثيقة مستقلة ومحايدة».