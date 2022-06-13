رئيس الوزراء: نسعى لإعطاء القطاع الخاص حق الإدارة والتشغيل للشركات بالكامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من الآليات تُسمى آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، سواء كان هذا التخارج كليًا أو جزئيًا، «هم 7 آليات بعضهم أن يحصل فعلا بيع جزئي أو كلي من خلال دخول مستثمرين استراتيجيين أو طرح نسبة من هذه الشركات والأصول في البورصة للمصريين عشان نوسع قاعدة الملكية للمواطنين المصريين وده بيبقى بآليات محددة».

زيادة رأس المال

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن هناك أشياء أخرى تعني التخارج، إذ قد تتخارج الدولة لكن تحتفظ بالأصل المملوك لها وتعطي الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص أو «ممكن يبقى فيه زيادة رأس المال من خلال القطاع الخاص، وبيحصل شراكة في القطاع الخاص، ممكن القطاع الخاص يدخل بجزء من التمويل لو بزود رأس المال لو عاوز أعمل توسع، الفكرة كلها أن أدي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص بالكامل».