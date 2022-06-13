تخريج أول دفعة من دورة «الروبوت» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، تخريج أول دفعتين من الدورة التدريبية المتقدمة لبرمجة «الروبوت والأردوينو» لأبناء الصحفيين، التي جرى تنظيمها تحت عنوان «المخترع الصغير».

نقابة الصحفيين

وبحسب بيان عن اللجنة، تضمنت الدورة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، في مقر نقابة الصحفيين، مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات أبناء الصحفيين، في مجال البرمجة وتكنولوجيا الأكواد والروبوت، بحضور السيد هزاع خبير برمجة الروبوت والأردوينو.

مهارات تصميم «روبوت» ذاتى الحركة

وتابع بيان اللجنة، أن ما أهم ما جرى التدريب عليه تعليم الأطفال مهارات التعامل مع الالكترونيات، والتدريب على مهارات تعلم الأكواد البرمجية، وتعلم مهارات تصميم «روبوت» ذاتى الحركة يتجنب الحواجز ومزود بـ«سينسور الألتراسونيك».

فضلاً عن تعلم مهارات تصميم «روبوت» يمكن التحكم فيه من خلال الموبايل، وتعلم أساسيات الالكترونكس والبرمجة بالأردوينو والروبوت، وتصميم مشروع التحكم فى إضاءة الليد، وتعلم مهارات تصميم جهاز الإنذار وإشارات المرور.

وتابعت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين: وقدم الأطفال الخريجين عرضاً شيقاً لمشروعات التخرج والبرامج التي نجحوا في تصميمها كان أبرزها برمجة «جهاز الإنذار المبكر» وبرمجة برنامج «إشارات المرور»، وفي نهاية الحفل قام الكاتب الصحفي حماد الرمحي بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التكريم.