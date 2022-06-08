«الصحفيين» تعلن موعد الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا لأعضائها

أعلنت نقابة الصحفيين، عن بدء منح الصحفيين وأسرهم الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح كورونا، للحاصلين على الجرعتين وذلك ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 20 و21 و23 يونيو 2022 من 10 صباحا حتي 2 بعد الظهر بمقر النقابة.

الجرعة التنشيطية لكورونا

وأضافت لجنة الرعاية الصحية في بيان لها أنه بخصوص الأطفال متوفر جرعات لقاح فايزر من سن 12 سنة إلى سن 18 سنة، مع إحضار صورة من شهادة الميلاد لمن أقل من 16 سنة ولما فوق صورة بطاقة الرقم القومي.

نشاط الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين

وتابعت لجنة الرعاية الصحية في نقابة الصحفيين برئاسة محمد شبانة: حرصًا على تسهيل الإجراءات وحصول الزملاء على الجرعة الثالثة التنشيطية، نأمل من الزملاء وأسرهم الالتزام بالمواعيد، وإحضار شهادة الحصول على الجرعة الأولى والثانية المدون بها التاريخ، للاستعلام التواصل مع محمد خليفة نائب المدير العام على رقم 01288888720.

مشروع العلاج

وكانت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، قد بدأت الأحد الماضي تلقي طلبات الاشتراك مجددًا في مشروع العلاج لمدة أسبوعين للزملاء الجدد، بينما يتمّ تلقي طلبات الاشتراك بشكل استثنائي لأعضاء النقابة لمدة أسبوع وبغرامة 200 جنيه.

وقال محمد شبانة رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، في بيان له، إنَّه بمناسبة حلف الدفعة الجديدة التي أقرّتها لجنة القيد بجدول تحت التمرين، اليمين القانونية السبت الماضي، وبقرار من مجلس النقابة وتسهيلًا على جميع الزملاء تعلن نقابة الصحفيين التالي:

أولًا: فتح باب الاشتراك للمقيدين بالدفعة الجديدة وأسرهم بمشروع العلاج دون أي غرامات لمدة 15 يومًا وفق المتبع وذلك بداية من الأحد 5 يونيو وحتى الاثنين 20 يونيو.

ثانيًا: فتح باب الاشتراك الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بغرامة قدرها 200 جنيه وذلك لمدة أسبوع واحد تبدأ من الأحد 5 يونيو وتنتهي الأحد 12 يونيو.