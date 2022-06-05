«الصحفيين» تفتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع بغرامة 200 جنيه

تبدأ لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، اليوم، تلقي طلبات الاشتراك مجددًا في مشروع العلاج لمدة أسبوعين للزملاء الجدد، بينما يتمّ تلقي طلبات الاشتراك بشكل استثنائي لأعضاء النقابة لمدة أسبوع وبغرامة 200 جنيه.

مشروع علاج الصحفيين

وقال محمد شبانة رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، في بيان له، إنَّه بمناسبة حلف الدفعة الجديدة التي أقرّتها لجنة القيد بجدول تحت التمرين، اليمين القانونية أمس السبت، وبقرار من مجلس النقابة وتسهيلًا على جميع الزملاء تعلن نقابة الصحفيين التالي:

أولًا: فتح باب الاشتراك للمقيدين بالدفعة الجديدة وأسرهم بمشروع العلاج دون أي غرامات لمدة 15 يومًا وفق المتبع وذلك بداية من الأحد 5 يونيو وحتى الاثنين 20 يونيو.

ثانيًا: فتح باب الاشتراك الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بغرامة قدرها 200 جنيه وذلك لمدة أسبوع واحد تبدأ من الأحد 5 يونيو وتنتهي الأحد 12 يونيو.

محمد شبانة

وكان محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين، قد أعلن في وقت سابق عن تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها مستشفى دار الفؤاد، التي قررت السماح له بالخروج بعد تماثله للشفاء عقب إجراءه عمليتين جراحيتين، إذ تمّ خلالهما استئصال الزائدة الدوية والمرارة ووصولهما لمرحلة متأخرة من الالتهاب ورقد بالمستشفى 8 أيام.

وقال «شبانة» إنَّه تواجد الأربعاء من الأسبوع الماضي بنقابة الصحفيين ولم يكن يشكو من شيء حتى خرج منها بعد سلسلة من الاجتماعات، بعدها شعر بآلام شديدة في منطقتي البطن والحوض فتوجه الى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من أكتوبر فاحتجز هناك بعد سلسلة من الإشاعات والتقارير، موضحًا أنَّه يواصل غيابه عن برنامجه المسائي «بوكس 2 بوكس» بقناة «etc» وكذلك برنامجه الصباحي بالراديو «من الآخر» على محطة «شعبي إف إم».