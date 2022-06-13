«الغرف السياحية» بعد تصديق السيسي على قانون تنظيم الحج: طال انتظاره

إشادات كبيرة من شركات السياحة بقرار إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، بعد إقراره في مجلس النواب منذ فترة.

وفي هذا الشأن، قال أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، إن قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، طال انتظاره، ويتماشى مع بوابة العمرة.

وأضاف «صحصاح» في حديثه مع «الوطن»، أن العاملين في قطاع السياحة بدأوا يستشعرون أنهم في دولة مؤسسات وقانون، لذلك يطالب بتفعيل قانون تنظيم الحج على المستوى العام، خاصة بعد ما حدث في موسم العمرة: «حصة مصر كانت 60 ألف تأشيرة فوجئنا بأن اللي سافروا لأداء العمرة 160 ألف معتمر».

صحصاح: 100 ألف معتمر سافروا بطرق ملتوية

100 ألف معتمر مصري سافر لأداء العمرة بطرق ملتوية وغير شرعية عن طريق بعض البلدان المجاورة، حسبما ذكر عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، مطالبا بتشديد الرقابة الصارمة على بوابتي الحج والعمرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق أمس الأحد، على القرار الجمهوري الجديد رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وهو القرار الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.

أحكام قانون تنظيم الحج

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد في عددها رقم 23 تابع، الصادر في 9 يونيو، أحكام قانون تنظيم الحج الجديد، والذي تسري أحكامه على حج القرعة، والسياحة، والجمعيات، والهيئات، والفرادى، بينما لا تسري على التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة للملكة العربية السعودية، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والمهمة.

عقوبات على مخالفة قانون تنظيم الحج

وبموجب قانون تنظيم الحج الجديد، يصدر كودا تعريفيا لكل حاج، من البوابة المصرية الموحدة للحج، لوضعه على جواز سفر الحاج، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لهذا القانون.