سياحة «النواب»: بوابة الحج هدفها حماية الحجيج وإبعادهم عن المشكلات

قال النائب أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن بوابة الحج المصرية تساعد بشكل كبير في التنسيق الجيد بين الجهات المنظمة حتى تستطيع وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بإحداث موسم حج ناجح وجيد، «البوابة بنتفق فيها على الاستراتيجية، والبعثة الرسمية اللي قبل الحج اللي هتطلع».

الطيبي: إحنا كده بنحافظ على صورة مصر خارجيا

وأضاف «الطيبي»، خلال استضافته ببرنامج «السلطة التشريعية»، ويقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل الجهات المشاركة في بوابة الحج تشارك في الدفاع عن الحاج المصري قبل ذهابه إلى الأراضي المقدسة وحتى عودته إلى مصر مرة أخرى، «إحنا كده بنحافظ على صورة مصر خارجيا، ودي حاجة مهمة جدا».

واستطرد: «البوابة تقوم عليها لجنة برئاسة نائب وزير ومختصه بالإجراءات التنفيذية على البوابة، والجهات المنظمة بتشرف عليها برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وعندنا في مصر كل سنة بيكون فيه إجراءات سلبيه قبل موسم الحجج وبنحاول كلنا نتخطاها ونبعد الحجاج عن مثل تلك المشكلات».

وأوضح أن التعريف الكودي للحاج يستطيع أي شخص تتبعه لمعرفه كيفية اشتراكه في رحلة الحج ومتي سافر ومكان إقامته، وفي حال كان لديه أية شكوى فيستطيع وبسهولة التواصل معه ومعرفه من نظم له رحلة الحج، وبالتالي فيتم عمل اللازم لإسعافه والعمل على راحته.

وتابع: «البوابة منظمة وحاكمة لكل الحجاج المصريين، وده بيطلع صورة مصر جيدة وده اللي بتحرص عليه القيادة السياسية وأننا نرتقي بالمواطن المصري بالخدمات المقدمه إليه».