علاء عابد: قانون تنظيم الحج يحمى شريحة كبيرة من المواطنين من الغش

وافق النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

الحد من الغش والاستيلاء على أموال المواطنين

وقال النائب علاء عابد: «أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، فموسم الحج هو أكبر موسم يتجمع فيه البشر، وهذا القانون جاء ليحمى شريحة كبيرة من المواطنين، لحمايتهم من الغش والاستيلاء على أموالهم، ومن السماسرة، ومجلس النواب سيكون له دور فى مراقبة هذه الشركات خلال الفترة القادمة من خلال لجنة السياحة».

الإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج

وجاءت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة «القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى» تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه.

وأناطت مواد القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالسادة الوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.