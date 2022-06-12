السعودية تمنع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، في تطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها المملكة لمواجهة كورونا.

مليون شخص يؤدون الحج هذا العام

وأعلنت السعودية، السماح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المهندس سعيد الغامدي مدير فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة، إن منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة يكون خلال موسم حج هذا العام خوفًا من تفشي الفيروس الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وأوضح أن الوزارة استعدت لموسم الحج بحزمة إجراءات من خلال خطة موسم الحج التي تضمنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريا ومخبريا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل على منع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

وأشار إلى تجهيز سبع فرق في منافذ العاصمة المقدسة «الكعكية، الشميسي القديم، النوارية، الهدا، جعرانة، الحسينية»، بالإضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة.

ودشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة، ورشة عمل في إطار استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 2022م، بمشاركة فرق الحج البيطرية.

وسلطت الورشة الضوء على أهم الأمراض البكتيرية والفيروسية، وطرق جمع وحفظ العينات لها، حيث هدفت إلى رفع درجة كفاءة وجاهزية الأفراد المشاركين، من خلال تدريبات تخصصية على أعمال فرق الحج البيطرية.

وطالب الغامدي، جميع العاملين بموسم حج هذا العام على مضاعفة الجهود لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي المستمر الذي تقوم به الوزارة، وسعيها للعمل على توفير الخدمات كافة بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمنًا جهود القائمين على موسم الحج، وتفانيهم وعملهم الدؤوب لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.

السماح لـ1000 شخص بأداء الحج

ويشار إلى أنه بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2020، سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء المناسك، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى ستين ألفا من المطعمين بالكامل «من السعوديين والأجانب المقيمين»، لأداء المناسك، وجرى اختيارهم بواسطة القرعة.

وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليوني ونصف مليون مسلم من شتى أنحاء العالم.