مؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل يتاجر بالهيروين في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المخدرات، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

أصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري، بدائرة مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط عامل «م. أ» 22 عاما من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وبحوزته جوهر مخدر الهيروين، واعترف أنها بقصد الإتجار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة الواقعة لجنايات سوهاج

ووجهت النيابة للمدعو (م. أ 22 عاما) عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا «هيروين» بقصد الإتجار، وجرى التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.