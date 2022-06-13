ضبط 229 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج.. وتشديد الحملات الرقابية

أعلنت محافظة سوهاج اليوم أن الحملات التموينية المفاجأة تمكنت من ضبط 229 طن أقماح قبل بيعها في السوق السوداء.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التموين، والزراعة ومباحث التموين والجهات المعنية، بمحافظة سوهاج لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة .

توريد الكميات المضبوطة إلى شون وصوامع سوهاج

وجرى توريد جميع الكميات المضبوطة إلى شون وصوامع محافظة سوهاج، وجاءت الكميات المضبوطة ضمن حصيلة لـ 35 حملة مكبرة استهدفت تجار القمح، وكبار المزارعين، بمحافظة سوهاج ، واستهدفت الحملات مراكز طهطا وسوهاج وطما والمراغة.

وكانت الكمية الاكبر التى تجاوزت 100 طن جرى ضبطها داخل مركز المراغة بينها 44 طن فى حملة واحدة بقرية نزلة القاضى مركز طهطا بسوهاج.

توريد 94 ألف و 914 طن و610 كيلو من الأقماح

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أعلن عن توريد 94 ألف و 914 طن و610 كيلو من الأقماح حتى اليوم، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق محافظة سوهاج، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.