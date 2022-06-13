«الزراعة»: المشروعات القومية امتصت الزيادة العالمية في الأسعار

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الشعب المصري محظوظ بالقيادة السياسية التي تتابع وتخطط بشكل عالي المستوى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يولي ملف الأمن الغذائي اهتماما كبيرا جعل الحكومة تعمل بخطة ممنهجة لحماية الأمن الغذائي من خلال منظومة متكاملة.

إنتاج اللحوم والألبان يتم من خلال منظومة كاملة

وأوضح الصياد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن إنتاج اللحوم والألبان يتم من خلال منظومة كاملة تدعمها خطة مجهود وعمل كبيرة بدأت من قبل الأزمات الراهنة، ومكنت الدولة المصرية من الحفاظ على الأسعار بمؤشرات عادلة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل من خلال محورين؛ الأول هو تحسين السلالات لرفع الإنتاجية وتوفير أعلى عائد غذائي يدعم أرباح صغار المزارعين في مصر، والتاني هو المشروعات القومية الكبرى وتوفير الرؤوس عالية الإنتاجية لأن صغار المزارعين لا يمكنهم شراء تلك الرؤوس وحدهم.

وأشار الصياد إلى أن المشروع القومي الخاص بالإنتاج الحيواني الذي جرى افتتاحه اليوم بحضور الرئيس السيسي، يعتبر نواة للسلالات عالية الإنتاجية التي يتم توفيرها لصغار المزارعين بعد ذلك، لافتا إلى أن افتتاحات اليوم تضمن 5 مشروعات قومية كبرى في اللحوم والألبان من شأنها إحداث توازن بالأسعار.

ارتفاع أسعار الأعلاف

وأكد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن أسعار العلف ارتفعت بشكل كبير عالميا، حيث شهد طن الذرة ارتفاعا بمقدار 5000 جنيه، وفول الصويا 6000 جنيه، والزيادة في أسعار اللحم لم تكن بهذه الزيادة لأن الدولة سبقت تلك الزيادة بمشروعات قومية امتصت الزيادة العالمية.