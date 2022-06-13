الرئيس السيسي يمازح وزير الزراعة: برضه هتناقشني تاني؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «لما أطلقنا مشروع المليون رأس، عقبال ما وصلنا نفتتح المزارع دي خدنا إجراءات كتير، ولكن على ما نوصل نفتتح المزارع دي خدنا إجراءات كتير، بس الإجراءات الكتير دي علشان بنتكلم في صناعة، علشان الدولة المصرية لو جه عليها وقت وحبت تخلي المنتج بتاعها بمعايير الأفضل في العالم هيبقى متحقق هنا.. المركز اللي هتشوفوه النهاردة بتاع الأبحاث من أعلى مستويات العالم لأنه أعلى حاجة هو المستوى الخامس».

ورد السيد القصير، وزير الزراعة على الرئيس، قائلا: «أعلى مستوى هو الرابع مش الخامس والمستوى الثالث حاجة عظيمة»، ليمازحه الرئيس قائلا: «في دول فيها المستوى الخامس.. برضه هتناقشني تاني.. في مستوى خامس، مادام أنا قلت يبقى في مستوى خامس، بس هما مش هيدهولنا وميجراش حاجة».

تطوير مراكز الأبحاث

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات: «المستوى ده بيخلينا نقدر نعمل أبحاث وتطوير في هذا المجال مكانش متاح لينا قبل كدا، والمعامل دي متاحة للتعليم العالي ولكل من يهمه هذا الأمر، الكلام ده معمول علشانكم وعلشان الصناعة دي في مصر».