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الزراعة: تجهيز 630 نقطة تلقيح اصطناعي في القرى للتيسير على صغار المربين

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محمود البدوي
12:58 م | الإثنين 13 يونيو 2022
السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه جار تنمية أساليب رعاية وتنمية الثروة الحيوانية، لمساعدة صغار المربين على زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم سعيا لحياة كريمة، موضحًا أنّه على صعيد محور تحسين السلالات، استهدفنا تنفيذ مدخلين، وهما تحسين السلالات المحلية، ووضع خطة لرفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان.

افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني

وأضاف القصير، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الثروة الحيوانية والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، أنّه جرى رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية، وتدعيمها بالأجهزة اللازمة وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة اللازمة، فضلا عن تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة في القرى، بهدف الوصول إلى صغار المربين.

تدريب الملقحين الصناعيين

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنّ العمل جار لتدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين، وإكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان، بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية.

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بقلم محمود البدوي