وزير الزراعة: إجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كل أنحاء الجمهورية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه تم إجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات مدققة، استهدف التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد بما يحقق التوازن المطلوب، مع التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة وأماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان.

رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية

وأضاف «القصير»، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الثروة الحيوانية والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، أنه تم رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية؛ بهدف تحديد أماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها مع رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات، مع تحديد احتياجات صغار المربين الأولى بالرعاية في القرى وتوابعها سواء من الخدمات التمويلية أو التأمينية.