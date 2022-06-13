السيسي: نسعى لإبقاء الأسعار تحت السيطرة من خلال المبادرات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، خاصة السلع التي ذات تأثير مباشر على الأسرة، «فده إلى حد ما نُسيطر عليه، لكن السؤال المهم طب لغاية إمتى؟ هنقول لغاية آخر السنة؟ ماشي، هنقدر إحنا كدولة مع بعضينا نخلي الأسعار مسيطر عليها من خلال مبادرات».

الرئيس: إحنا عندنا كل حاجة متوفرة وبراحتكم واعملوا اللي انتوا عاوزينه

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، «السؤال المهم هو إحنا نستطيع التعايش مع هذا الوضع لحد إمتى؟ لحد نهاية العام طيب ماشي، بس أنا بقول لكل الناس والمجتمع المدني والحكومة ولنفسي وللشعب المصري، أنا عمري ما اتكلمت في موضوع استهلكوا أو متستهلكوش، إحنا عندنا كل حاجة متوفرة وبراحتكم واعملوا اللي انتوا عاوزينه».

الرئيس: لدينا ما يكفينا حتى نهاية العام

وتابع: «لكن متصور أن كل حاجة لو هنقدر نعمل الحد الأدنى من الإنفاق فيها هيساعدنا، لكن إحنا عندنا الحمد لله رب العالمين لدينا ما يكفينا حتى نهاية العام، أنا حتى وجهت الشكر لأهالينا الفلاحين على توريدهم 4 ملايين طن من القمح، ده يخلي مع اللي موجود يكفي لحد 6 شهور من القمح».