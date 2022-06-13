السيسي لـ«القصير»: نقدر نزرع علف بونيكام في مصر ولا لأ؟

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالا إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جولته التفقدية في مشروعات مجمع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات بالمنوفية، عن مدى إمكانية زراعة «علف بونيكام»، فأجابه القصير، بأنّ هناك مخططا من الوزارة لزراعة العلف.

زراعة علف بونيكام

وأضاف الرئيس السيسي، ردّا على وزير الزراعة: «لو عاوز أخذ قرار بزراعة 20 أو 50 ألف فدان دلوقتي هقدر ولا لأ؟، هل فيه بذور بكميات كبيرة».

وأوضح وزير الزراعة، أنّ علف بونيكام يتحمل الملوحة بنسبة تصل لـ7000 جزء في المليون، كما أنّه بديل لنبات البرسيم الذي يُزرع في فصل الشتاء، كما أنّه مناسب للزراعة في فصل الصيف.

زراعة علف بونيكام

وتابع الرئيس، ردّا على وزير الزراعة: «بتكلم كلام محدد، لو عاوز أخد قرار أزرع 20 ألف فدان هنقدر ولا لأ؟»، فأجاب الوزير: «هنسق إن شاء الله ونشوف»، فرد السيسي: «يبقى لسه مش جاهزين».

وأكد وزير الزراعة، أنّه جاهز بالفعل لهذا الأمر، فأجابه السيسي: «سؤالي واضح، يعني تقدروا»، ورد القصير: «إن شاء الله هنقدر، بس خلال سنة أو 2»، فرد السيسي: «يبقوا مش جاهزين».