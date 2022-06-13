لو عايز تروح الجونة أو الساحل.. قرض الرحلات والمصايف من بنك مصر

مع بدء الإعلان عن نتائج الصفوف الابتدائية تلاها الإعدادية مع استمرار امتحانات الجامعات في الفترة الحالية، يبدأ الكثير من العائلات عن البحث عن عروض المصايف المختلفة حيث يفضلون الذهاب في عطلة سنوية عائلية لقضاء أوقات مميزة مع الأهل، لذا وتيسيرا على الناس يقدم بنك مصر قرضا خاصا للرحلات الداخلية والخارجية والسياحة.

وبين الساحل أو الإسكندرية أو الغردقة وغيرها تختلف أذواق الناس وتفضيلاتهم في الجهة التي سيذهبون إليها، وفي إطار تقديم كل ما يحتاجه الأشخاص يقدم بنك مصر الرحلات والذي تشمل الذهاب لمختلف المصايف كل وفق رغبته.

قرض الرحلات والمصايف

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل قرض الرحلات والمصايف من بنك مصر وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

تتراوح فيمة التمويل المقدمة من بنك مصر بين 3 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 40 ألف جنيه بضمن الراتب ويرتفع إلى 100 ألف جنيه بضمان أوعية ادخارية.

تتراوح نسبة الفائدة المقدمة من بنك مصر بين 19% متناقصة حسب تحويل الراتب من عدمه على البنك، ونوع الشركة التي يعمل بها العميل.

وتصل قيمة المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض يخصم مرة واحدة.

ويكون سداد القرض لمدة بين 3 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى أو 10 سنوات بضمان أوعية الادخار.

الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه.

يشترط أن يتراوح سن الشخص المقدم على القرض بين 21 عامًا إلى 65 عامًا من سداد آخر قسط.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

أصل إيصال مرافق لمقر إقامة العميل سواء كان فاتورة غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون.

شهادة مفردات الراتب الشهري بالنسبة للموظف مع تقديم تعهد جهة العمل بتحويل الراتب، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية عليهم تقديم صورة البطاقة الضريبية وصورة ترخيص وتصريح مزاولة المهنة بالإضافة إلى صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات يجب عليهم تقديم بيان بقيمة المعاش وتعهد بتحويل المعاش الشهري.