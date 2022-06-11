قرض بقيمة 500 ألف جنيه لقضاء «إجازة ممتعة».. تعرف على الشروط ومدة السداد

مع حلول فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية يبحث الكثير من الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص على فرصة للسفر والحصول على إجازة طويلة في الأماكن والمدن الساحلية.

فإذا كنت ترغب في قضاء إجازة ممتعة أو تحتاج إلى شراء أغراض جديدة لك ولأسرتك وليس لديك السيولة الكافية، يقدم لك بنك «كريدي أجريكول مصر» قرض التمويل الشخصي للموظفين.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير مميزات وشروط القرض الذي يقدمه بنك «كريدي أجريكول مصر» لتمويل الاحتياجات الشخصية.

مميزات قرض الموظفين من بنك كريدي أجريكول:

- تصل قيمة التمويل الشخصي للموظفين من بنك كريدي أجريكول مصرإلى 500,000 جنيه

- أسعار فائدة تنافسية على التمويل الشخصي للموظفين من بنك كريدي أجريكول.

- مرونة في السداد تصل حتى 7 سنوات.

- تأمين مجانى على الحياة خلال فترة القرض.

- إمكانية زيادة مبلغ التمويل خلال مدة القرض.

- سهولة في سداد الأقساط من خلال الإيداع في ماكينات الصراف الآلي.

- سهولة متابعة حساب القرض من خلال خدمات بنكي الإلكترونية.

- بعض الفروع تعمل طوال أيام الأسبوع

يمكن سداد قرض التمويل الشخصي للموظفين من بنك كريدي أجريكول من خلال:

- تحويل الراتب لكريدي أجريكول

- طلب من الشركة بتحويل قسط القرض من الراتب لكريدي أجريكول

- إيداع القسط أو تحويله من أي حساب

شروط التقديم للحصول على التمويل الشخصي للموظفين من بنك كريدي أجريكول:

- موظفون ذو راتب شهري.

- الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 3,500 جنيه.

- مدة العمل لا تقل عن 6 أشهر في الشركة.

- السن من 22 إلى 60 عاماً عند انتهاء القرض.

- مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة للحصول التمويل الشخصي للموظفين من بنك كريدي أجريكول:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

- خطاب مفردات مرتب ساري من جهة العمل أو 6 بيانات مرتب.