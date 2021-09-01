شاطئ «جزيرة الدهب» في الإسكندرية يتصدر غرامات «المصايف»

يواصل شاطئ جزيرة الدهب شرق الإسكندرية، تصدره الأزمات والمخالفات في الإسكندرية، الأمر الذي نتج عنه تصدره قائمة غرامات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمبلغ 25 ألف جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس، نتيجة فرض الإكراميات بشكل متكرر ناهيك عن مخالفات أخرى.

3 مخالفات متنوعة في يوم واحد في شاطئ جزيرة الدهب

وبحسب مراجعة «الوطن» البيانات اليومية، الصادرة عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تبين أن شاطئ جزيرة الدهب، هو أكثر الشواطئ التي تم ذكرها من حيث المخالفات لعل أبرزها تكرار اسمه في 3 مخالفات مختلفة خلال بيان يوم واحد، الأمر الذي يعطي مؤشر عن الأزمة الكبرى التي يسببها ذلك الشاطئ.

شاطئ جزيرة الدهب يسمح بنزول البدال بدون «لايف جاكيت»

وبرزت أولى مخالفات الشاطئ، في نزول بدال من شاطئ جزيرة الدهب لنزول المصطافين إلى المياه بدون «لايف جاكيت»، وهو الأمر المخالف لقرار الإدارة حول سلامة المصطافين، حيث قد راح ضحية هذا الأمر عدد من الغرقى، نتيجة سقوطهم من البدال دون وجود «لايف جاكت».

أبراج المياه تسبب خطر في شاطئ جزيرة الدهب

جانب آخر من مخالفات شاطئ جزيرة الدهب، تمثلت في وجود أبراج المياه التي سببت خطورة كبرى على المواطنين، حيث سببت إصابة لأحد الأطفال بجرح قطعي منذ عدة أيام، الأمر الذي تبعه تنبيه من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على مستغل الشاطئ، بإزالة الأبراج المتواجدة بمياه البحر بالشاطئ، وهو ما تم بعد عدة أيام وتسجيل مخالفة له.

شاطئ جزيرة الدهب ارتبط بالمخالفات والممنوعات

ارتبط اسم شاطئ جزيرة الدهب بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، بالمخالفات والممنوعات كونه أكثر الشواطئ الذي يتم تسلل المخدرات والكحوليات بداخله، ناهيك عن وجود أعمال شغب وسرقات به، وهو الأمر الذي أكدت عليه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، في بيان رسمي سابقا، حيث تم التأكيد على أن شاطئ جزيرة الدهب، قد حقق أعلى مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتشار الممنوعات.

جزيرة الدهب واحد ضمن 5 شواطئ حققت أعلى نسبة مخالفات

وأكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، أن شاطئ جزيرة الدهب واحد ضمن 5 شواطئ حققت اعلى نسبة مخالفات، نتيجة مرور فرق المتابعة والتفتيش بالإضافة لرصد تفاعل رواد الصفحة وحصر الشكاوى، حيث يعد أعلى الشواطئ مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتشار الممنوعات.