«المالية»: الدولة تتخارج من الصناعات الهندسية بنسبة 77% والمعدنية 40%

قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن معايير تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية طبقاً لوثيقة ملكية الدولة تعتمد على معايير دولية وضعت في هذا الشأن.

وتابع كوجاك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «هل يعتبر هذا القطاع لدى الدولة إستراتيجيا؟ وايضاً هناك تعريف ما هو القطاع الاستراتيجي وهل القطاع الخاص مستعد للدخول في هذا القطاع إذا تخارجت الدولة؟ حيث إن المعايير واضحة وتمت مراجعتها من جهتين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأيضاً اللجنة المختصة مع رئيس الوزراء لوضع الاستراتيجية وتم مراجعة تلك المعايير من الجهتين وتم التوافق على الصيغة النهائية لتلك المعايير».

أهم القطاعات التي ستتخارج منها الدولة

وأكمل كوجاك، أنه بعد أن تم وضع هذه المعايير بشكل عام تم إسقاطها بشكل أكثر تحديداً على القطاعات المختلفة وفقاً لممعاير الدولية وتجارب دول ناشئة كبرى، كاشفا أن الدولة وفقاً للوثيقة التي قسمت القطاعات بشكل واضح ستتخارج من معظم النشاط الصناعي بمفهومه الواسع لدرجة أن الصناعات الهندسية ستتخارج منها الدولة بنسبة 77% والصناعات المعدنية بنسبة 40% وكذا الكيماوية تصل نسبة التخارج 56% والصناعات النسيجية تصل نسبة التخارج إلى 90% والنقل مثلاً تصل نسبة التخارج 42%.

الوثيقة ليست متشددة لكنها تضع رؤية واضحة

وأكد كوجاك أن الوثيقة ليست متشددة لكنها تضع رؤية واضحة لعدة سنوات وقابلة للتجديد وستخضع للتقييم على الأرض مع التطبيق، موضحاً أن أحد أهم أسباب فلسفة الوثيقة أنها تعطي قدراً من الرؤية الواضحة لدور القطاع الخاص والالتزام، قائلاً: «بقول للقطاع الخاص هذه هي القطاعات التي تستطيع الدخول فيها بلا منافسة مع الدولة».